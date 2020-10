Lazio, Andreas Pereira scalda i motori: prima convocazione contro la Samp?

Andreas Pereira scalpita, vuole scendere in campo e iniziare in modo concreto la sua avventura con la maglia della Lazio. Il brasiliano, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ieri si è allenato a Formello nonostante il giorno di riposo e con molta probabilità verrà convocato per la prima volta per la trasferta della squadra di Inzaghi a Genoa contro la Sampdoria alla ripresa del campionato. Importate sarà farsi trovare pronto in qualsiasi momento, lui sarà una delle risorse più importanti per far rifiatare Luis Alberto nel 3-5-2 o per giocare anche da seconda punta.

