Lazio - Crotone, Lotito e la "dolce" sorpresa per Immobile nel post partita - FT

Non ha timbrato il cartellino Ciro Immobile ma è stato comunque festeggiato nel post partita. Dopo Lazio - Crotone infatti c'è stata una sorpresa organizzata dal presidente Lotito per l'attaccante biancoceleste. Il bomber partenopeo ha trovato una torta con la Scarpa d'Oro a ricordare ancora una volta il premio ricevuto nei giorni scorsi in Campidoglio. L'ennesima dimostrazione di affetto e fiducia nonostante il momento non molto positivo che sta vivendo il giocatore.