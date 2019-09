Lazio, Crouch sfoggia la maglia di Gascoigne: “Dovevo averla!” - FT&VD

La storia tra la Lazio e Paul Gascoigne si tinge ogni giorno di nuove sfumature. Sempre tendenti al biancoceleste, s'intende. Sfumature che però si arricchiscono di nuovi particolari, nuovi aneddoti. Uno di questi lega la maglia della Lazio di Paul a un altro grande calciatore inglese: Peter Crouch. L'ex attaccante è appassionato di maglie da calcio storiche e, nella sua collezione che mostra a BT Sport, c'è spazio anche per una bellissima casacca vintage della più antica squadra della Capitale: “Questa è della Lazio, risale al periodo in cui c'era Paul (Gascoigne ndr)” - dice Crouch al presentatore - “Beh guardala, ovviamente dovevo averla!”. Occhi a cuore ed espressione che dice tutto. Al minuto 0:28, dopo aver sfoggiato anche una ben nutrita collezione a marchio Sampdoria, parte la sequenza. Quel “Look at that” fa intendere da solo quanto Peter ami la maglia biancoceleste di uno dei suoi idoli: Paul Gascoigne. Di seguito, ecco il video postato su Twitter.

Peter Crouch talking about his love for classic 90s Serie A



Being a Sampdoria fan and his love of Football Italia and @acjimbo



What I Wore with @btsportfootball and @petercrouch

#WIW pic.twitter.com/6MUNlM6WkF