Lazio, da Cataldi ad Armini. Ringraziamenti e...sfoghi social: “E andiamo vaffa...” - FT

Sono serviti 82' minuti per esultare di gioia - o di “rabbia” - al gol di Immobile, ma al fischio d'inizio c'era già una vincitrice. Da 120 anni a questa parte, a trionfare è sempre la Lazio e i suoi tifosi. La Lazio è, i suoi tifosi. Ai quali va il sentito ringraziamento di uno di loro, come Cataldi: “E.....10! Una partita sofferta contro un grande avversario. Ma questa Lazio non molla mai. Insieme a questo stupendo popolo”. Lo segue anche chi ormai è laziale d'adozione, leggasi Thomas Strakosha: “Grazie ragazzi, grande vittoria. E atmosfera da brividi”. Partita senza gol ma di spessore quella di Caicedo, che si gode i tre punti: "Vittoria importante e da squadra davanti ai nostri tifosi". Serata memorabile anche per la difesa, inviolata, capitanata dal leader Acerbi e blindata alla sua destra da Luiz Felipe. Il brasiliano è rimasto stregato dalla Nord: “120 anni di storia con una coreografia da brividi”. La Lazio ha vinto prima e dopo i 90' minuti di gioco contro il Napoli. Partita sofferta, per la quale Armini si sfoga con una storia pubblicata al triplice fischio: “E andiamo vaffanculo...”, commenta insieme ai compagni della Primavera. Ci sta. Poi conclude con un avvertimento: “Sotto a chi tocca!”. Questa Lazio è gioia per i suoi tifosi, terrore per gli avversari.

