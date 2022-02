Lazio, DAZN elogia il sarrismo: "Sì, è SarriBall" - VIDEO

Scatta il 62' di Lazio - Bologna, l'Olimpico trema. La squadra di Maurizio Sarri inizia a imbambolare la squadra di Mihajlović con tocchi ravvicinati, molto equilibrio, spazi non umanamente trovabili e tanta corsa. Pedro orchestra e scambia per Luis Alberto che lo lancia verso Lazzari e pesca Mattia Zaccagni per mettere la rete dentro il sacco. La mano di Maurizio Sarri per quel che è il "sarrismo" si inizia a intravedere, contro il Bologna è l'esempio lampante. A elogiare l'azione che ha portato al gol è DAZN che tramite i propri canali social, riportando il video del gol, scrive: "È SarriBall? Sì, è SarriBall!".