Lazio, due anni fa l'esordio di Inzaghi in Europa: il ricordo del club

Vitesse - Lazio del 14 settembre 2017 inaugurava una lunga cavalcata di Europa League, interrotta sul più bello nei quarti di finale a Salisburgo. Sono passati due anni da quella sfida, il primo match internazionale da allenatore per Simone Inzaghi. Tra cinque giorni a Cluj, il mister biancoceleste affronterà invece già il ventunesimo incontro di stampo europeo, dopo i 12 disputati del 2017/18 e gli 8 della passata stagione. Il suo score è di 10 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte (di cui 5 lo scorso anno). Il girone E non è dei più semplici, ma la Lazio non deve nascondersi: è la favorita e ha l'obbligo di proseguire il suo cammino almeno fino alla fase ad eliminazione diretta. Da lì in poi, si vedrà. Di sicuro in panchina ci sarà un uomo che, da giovane promessa, è diventato una certezza della panchina in ambito nazionale e ora anche europeo. La società ha voluto ricordare il suo speciale esordio con un post sui vari profili social.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

SPAL - LAZIO, LE PAROLE DI SEMPLICI

TORNA ALLA HOMEPAGE