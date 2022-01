Lazio – Empoli, Patric sui social: “Peccato. Testa a domenica” – FOTO

Dispiacere, tanto. È ciò che provano i biancocelesti dopo questa gara intensa all’Olimpico, contro l’Empoli. Volevano reglarsi un inizio migliore ma dovranno fare i conti con questo pareggio, un boccone amaro da mandare giù. Non sono mancati colpi di scena come il gol di Patric prima dato poi annullato e proprio lui sul suo profilo Instagram esprime rammarico per come sia andata. Ma non si lascia abbattere e sotto il suo post scrive: “Peccato, è successo di tutto però ci abbiamo provato fino in fondo, meritavamo molto di più! Forza Lazio sempre, testa a domenica”

