Lazio, Fares scherza con Luiz Felipe nello spogliatoio: "Che bel ragazzo" - FT

Non è un tipo loquace e di tante parole Momo Fares, che però si sta ben integrando nel gruppo Lazio. A dimostrazione del bel clima tra lui e i suoi compagni biancocelesti la sua ultima storia su Instagram in cui figura un sorridente Luiz Felipe con la frase "Che bel ragazzo" rivolta al brasiliano. Non solo prestazioni più convincenti in campo per l'ex Spal ma anche una sempre maggiore unione con il resto dello spogliatoio.