Lazio - Genoa, Zaccagni lancia la freccia del "+3": l'esutanza sui social - FOTO

Mattia Zaccagni, dopo un primo periodo di assestamento, si è decisamente sbloccato con la Lazio. Non solo prestazioni convincenti ma anche due gol consecutivi contro Sassuolo e Genoa. Se quello della scorsa settimana non aveva portato punti, quello di stasera è stato importante per la vittoria dei biancocelesti. Il numero 20 sui social ha esultato per il gol e per il successo.