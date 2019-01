Lazio, gli auguri della squadra a Leiva: "Buon compleanno, campione!" - FOTO

La Lazio, probabilmente, era nel suo destino. E il fatto che Lucas Leiva sia nato proprio il 9 gennaio, lo conferma. Con 32 anni in attivo è l'uomo dotato della saggezza che serve alla squadra per non perdere mai la retta via. La sua esperienza è forse il bottino più grande che la Lazio ha guadagnato dal giorno del suo arrivo a Roma. Se ne rendono conto anche i suoi compagni, che in queste ore sui social continuano a fare gli auguri al faro del centrocampo biancoceleste. A partire da Ciro Immobile, che su Instagram scrive: "Grande campione, ma soprattutto grande uomo. happy birthday!". Poi è la volta di Luis Alberto, che tra le "storie" pubblica tre foto del brasiliano: "Auguri vecchio!", inizia. "Che la nostra amicizia sia sempre forte!", continua. "Ti voglio bene", conclude.