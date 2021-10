Lazio, Gottardi nostalgico: appesa la maglia della festa scudetto - FOTO

Guerino Gottardi fa parte di diritto della storia della Lazio. Tra il 1995 e il 2004 l'ex calciatore italo-svizzero ha vissuto il periodo più vincente per i biancocelesti, con il picco dello scudetto conquistato il 14 maggio 2000. Per festeggiare il tricolore il club organizzò un'amichevole contro il Bologna con le maglie personalizzate: Gottardi sul suo profilo Instagram ha mostrato di aver appeso a casa quella maglia. Un ricordo speciale per una vittoria storica.