Lazio, i biancocelesti si scatenano sui social in vista della Champions - FT

La leggerezza e la serenità che si cercava per la gara di andata, si vede solo oggi nei volti dei giocatori della Lazio. I biancocelesti all'Olimpico avrebbero dovuto affrontare il Bayern Monaco in una maniera diversa rispetto a com'è andata e questo ha poi pregiudicato anche la gara che verrà disputata domani all'Allianz Arena. Forse proprio il fatto di aver preso un sonoro sganassone dai bavaresi, ha fatto sì che i ragazzi di Inzaghi si togliessero di dosso quella tensione negativa in modo tale da far tornare i loro volti distesi, come si può evincere dalle foto pubblicate su Instagram dai diretti interessati. Luis Alberto, Hoedt, Correa e Andreas Pereira hanno postato gli scatti della rifinitura a Formello mentre si destreggiano con il pallone in maniera rilassata. Questo modo di pensare servirà ad affrontare al meglio i campioni di Europa e del Mondo.