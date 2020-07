Lazio, i complimenti della moglie di Inzaghi: “So cosa c’è dietro questo traguardo” - FT

Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, ha commentato l’importante vittoria della Lazio di ieri sera e la conquista del quarto posto in classifica tramite un post su Instagram. Gaia ha fatto così i complimenti a suo marito: “Vederti stringere le tempie...è stato come sentirti dire Simone ce l’hai fatta adesso fermati calmati respira... mi hai stretto il cuore... so cosa c’è dietro questo traguardo... so tutto! Sei speciale amore mio e tutto quello che hai raggiunto è il frutto del tuo grande talento e amore per quello che fai! Fermati... respira e goditi i tuoi successi!".

