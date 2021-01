Lazio, i complimenti della società per le 100 presenze di Lucas Leiva - FT

Prima il complenno, ieri ha compiuto 34 anni, e poi le 100 presenze con la maglia della Lazio in Serie A. In due giorni due bellissimi traguardi per Lucas Leiva che oggi a Parma ha offertola consueta prestazione ordinata e di sostanza. La società biancoceleste si è complimentata con il centrocampista brasiliano ex Liverpool con un bel post su Instagram: "Congratulazioni Lucas".