Lazio, i figli di Leiva tornano a scuola. Lui sui social: "Nuova realtà" - FOTO

Sono giorni di reintegro in casa Leiva: il centrocampista è pronto a tornare ad allenarsi in gruppo con i compagni dopo le sedute differenziate per il problema al ginocchio, mentre i figli (Pedro e Valentina, ndr) si apprestano a tornare a scuola con gli amici dopo aver affrontato le lezioni online per colpa del lockdown.

NUOVA REALTA' - Sui social il numero 6 biancoceleste ha voluto immortalare il momento storico con una Instagram Story. Finalmente si riassaporerà un po' di normalità, con la riapertura delle scuole, anche se bisognerà abituarsi a tante nuove regole. Infatti il brasiliano ha scritto nella foto: "Si torna a scuola. Nuova realtà". Sperando che presto anche i tifosi possano tornare a respirare un po' di normalità all'interno degli stadi.

