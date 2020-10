Lazio, il buongiorno dopo la vittoria non è mai stato così dolce - FT

Non è un sogno, è tutto vero. Tredici anni dopo l'ultima volta la Lazio è tornata in Champions League e ha vinto battendo il Borussia Dortmund in una gara interpretata benissimo dalla squadra di mister Inzaghi. Gli attestati di stima sono arrivati da ogni parte e il buongiorno dato dalla società questa mattina è più dolce che mai.

