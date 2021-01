Lazio, il messaggio di Hoedt per il compleanno della fidanzata: “Sono orgoglioso di te” - FT

"Più di un anno fa ci siamo incontrati in un momento di caos in entrambe le nostre vite. È seguito un anno pieno di apprendimento, crescita e amore insieme e oggi è il tuo compleanno! Voglio solo che tu sappia che ti amerò in eterno e che sono oltremodo orgoglioso di te! Sei bella, intelligente, dolce e soprattutto fantastica! Spero che tu abbia il miglior compleanno! Ti amo amore". Con questo bellissimo messaggio pubblicato su Instagram e allegato a una serie di foto insieme, il difensore della Lazio Hoedt ha fatto gli auguri alla sua Emma. La fidanzata del calciatore olandese compie oggi 25 anni e Wesley ha deciso di scriverle questa dedica speciale.