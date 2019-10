Lazio, Immobile candidato al Gran Galà del Calcio 2018/19: i dettagli - FT

Lancio lungo di Acerbi per Immobile, la palla rimbalza. Ciro ha davanti a sé Koulibaly, Mario Rui e Albiol, è chiuso da tre lati. Poi il genio all'improvviso: con un colpo di tacco il 17 della Lazio fa fuori tutta la difesa partenopea e di sinistro infila la sfera all'incrocio. È il gol del vantaggio dei biancocelesti sul Napoli, datato 18 agosto 2018: la prima giornata dello scorso campionato. Questa rete, insieme ad altre undici (tra cui anche quella di Saponara alla Lazio nel 2-2 beffardo contro la Samp) è stata candidata al Gran Galà del Calcio - organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori - per il gol più bello della Serie A 2018/19. Per votare basta cliccare su questo link o andare nelle stories di Instagram della pagina ufficiale di Sky Sport.

