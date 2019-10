Lazio - Torino, i convocati di Inzaghi: ci sono Immobile e Leiva. Out Proto

Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera tra Lazio e Torino. Nelle file biancocelesti non risultano Vavro (assente per squalifica) e Proto (infortunio). Presenti invece sia Immobile che Leiva, per i quali c'era un po' di apprensione circa la loro condizione fisica. Di seguito la lista completa:

Portieri: Alia, Guerrieri, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile

