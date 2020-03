Lazio, Immobile celebra l'Unità d'Italia su FIFA: “Indossate la divisa con orgoglio” - FT

Ieri, 17 marzo 2020, l'Italia così come la conosciamo (o quasi, Roma venne annessa solo nel 1870 e diventò capitale nel '71) ha compiuto 159 anni. Un anniversario doloroso, ai tempi del coronavirus. Che FIFA 20, noto videogioco di calcio della EA Sports, ha provato ad addolcire inaugurando per l'occasione una maglia celebrativa da usare nella modalità online. Come testimonial di punta non poteva mancare Ciro Immobile. Appassionato di PlayStation (e di FIFA) da tempi immemori: “Celebriamo l’Anniversario dell’Unità d’Italia con #FIFA20 Ultimate Team. Conquistate la divisa in #FUT e indossatela anche voi con orgoglio!”, ha scritto il bomber della Lazio su Instagram “posando” davanti a Quagliarella e Zaniolo. In un momento complicato come questo, si può tenere alta la bandiera italiana anche così.

