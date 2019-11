Lazio, Immobile e lo spazzolino come scettro. “Bravo, così il fiatino va via” - FT

Ok ok. Di pubblicità un po' goffe dei calciatori se ne sono viste a centinaia, specialmente sull'altra sponda del Tevere. Ma l'ultima di Ciro Immobile se la gioca alla grande per la top 3. Su una mano il pallone dei 100 gol con la Lazio, sull'altra lo spazzolino di una nota marca del settore. Che cosa c'entrano l'uno con l'altro? Beh, è ovvio: “100 gol con la maglia della Lazio non sono facili da fare...ma da quando sono passato allo spazzolino elettrico Oral-B mi sento sicuro e pronto per affrontare ogni sfida, anche le più difficili!”. È divertente, bisogna ammetterlo. Ma anche un po' impacciata e forzata a tal punto da scatenare l'ilarità di Perin, suo quasi ex compagno - i due non si sono incrociati per un pelo prima a Pescara e poi al Genoa - e Verratti, che con Ciro non solo condivide la maglia dell'Italia ma ha anche giocato proprio nel Pescara. “Bravo amico, spazzola bene, da quando hai @oralb_italia il tuo fiatino non è più un problema!”, scrive il portiere della Juventus scatenando le risate del centrocampista. Di seguito, ecco il post e i commenti.

