Lazio, Immobile fa tripletta e festeggia con il pubblico a fine gara - FT

Tre gol, pallone sotto il braccio e tanti sorrisi: la serata di Ciro Immobile è da incorniciare! Tante critiche sono precipitate sull'attaccante della Lazio, reo di non essere adatto per il 4-3-3 di Sarri. Questa sera ha dimostrato tutt'altro. Il capitano biancoceleste si è integrato alla perfezione nei meccanismi impartiti dal tecnico toscano, regalando grande spettacolo ai tifosi presenti sugli spalti. A fine gara King Ciro è andato sotto la Curva Nord per salutare il suo popolo, regalando anche la maglia, come ha fatto notare la società con un post sui social.