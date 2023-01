Lazio, Immobile in estasi dopo la vittoria con il Milan - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non era in campo, ma ha gioito dalla tribuna. Ciro Immobile è un laziale acquisito. Il capitano è fermo per infortunio e ha sostenuto i compagni dai seggiolini dell'Olimpico. È stato pizzicato dalle telecamere di DAZN mentre urlava a squarciagola il nome di Mattia Zaccagni, come un tifoso qualsiasi. Sui social l'ennesima dimostrazione d'amore. Il bomber di Torre Annunziata ha postato nelle storie di Instagram il tabellino commentando: "Mamma mia ragazzi". Una serata perfetta e Ciro lo ha voluto sottolineare.