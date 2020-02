Lazio, Immobile ringrazia tutti: "Avete reso tutto indimenticabile" - FOTO

Un giorno indimenticabile. Lo ha definito così Ciro Immobile il giorno del suo 30esimo compleanno, festeggiato in grande stile in compagnia di amici, parenti e compagni di squadra. Una festa speciale, nella splendida cornice di Palazzo Brancaccio che è diventata la location dei sogni biancocelesti e di simpatici siparietti. Il giorno dopo, al risveglio, Ciro Immobile ha deciso di affidarsi ai social per ringraziare tutti, ma proprio tutti: "Ci tenevo particolarmente a ringraziare ancora una volta tutte le persone che ieri hanno avuto un pensiero per me nel farmi gli auguri, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla festa avete reso tutto indimenticabile".

