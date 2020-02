Genoa - Lazio, Marassi si prepara all'esodo biancoceleste: le info

La Lazio sogna e i suoi tifosi non l'abbandonano. Mai sola mai e così saranno circa 5000 i sostenitori biancocelesti che seguiranno le aquile a Marassi per la sfida con il Genoa. Polverizzato il settore ospite, i sostenitori capitolini stanno acquistando i biglietti nei settori limitrofi. Una scelta che permetterà un bel colpo d'occhio, ma fa scattare l'allarme sicurezza. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, oggi si terrà la riunione del Gruppo Operativo Sicurezza che analizzerà tutti i dati in possesso per attuare le contromisure. Il Genoa aumenterà il numero degli steward presenti allo stadio così come la Questura che incrementerà il contingente normalmente utilizzato per le gare casalinghe dei liguri. La gara si avvicina e Genova vuole farsi trovare pronta. I tifosi della Lazio sognano e vogliono spingere Immobile e compagni sempre più in alto.

