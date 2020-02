Lazio, Strakosha da record: in Italia è in vetta, mentre in Europa...

Le parate di Thomas Strakosha valgono un record. La miglior difesa del campionato, quella della Lazio, ha un portiere da primato. Il giovane talento albanese si è reso protagonista di una vera escalation, raccontata dalle sue prodezze. Come riportato nella rassegna stampa di Radiosei, infatti, Strakosha è il portiere del nostro campionato con la più alta percentuale di parate (77,9%) tra i numeri uno che hanno collezionato almeno venti presenze. Anche in Europa le cose vanno bene per il biancoceleste, preceduto solamente da Geronimo Rulli del Montpellier. L’estremo difensore della compagine capitolina ha parato 75 dei 95 tiri che s’è visto scagliare contro, incassando ventuno reti.

ITALIA ED EUROPA - In Italia è in cima alla classifica, precede rispettivamente Sepe del Parma (77,3%), Silvestri (76,2%), Handanovic (75,2%), Donnarumma (70,6%), Berisha (70,4%), Gabriel (69,9%), Musso (69%), Sirigu (68,6%) e Dragowski (68,5%). In Europa, invece, vede in vetta Russi, poi il nostro Strakosha e, al terzo gradino del podio, Rajkovic del Reims. Il numero uno del grande Real, Courtois è ottavo. È il momento della Lazio, ma anche quello di Strakosha. A marzo compirà 25 anni e sta vivendo una crescita esponenziale. Gli obiettivi dei biancocelesti passano anche per le sue parate.

