La Lazio di Inzaghi viaggia con tre mesi d’anticipo: il record di punti è possibile

Per la Lazio domenica può essere primavera, Il motivo? Con una vittoria contro il Genoa, la squadra di Simone Inzaghi si ritroverebbe con 59 punti in classifica, tanti quanti ne collezionò alla fine dello scorso campionato, cioè a maggio. La compagine capitolina, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sembra viaggiare con tre mesi d’anticipo rispetto a quella precedente. Immobile e compagni avranno altre tredici partite per staccare anni luce la Lazio dello scorso anno, e magari raggiungere il massimo di punti. Il record lo detengono a pari merito la squadra che nel 200 vinse lo Scudetto e quella di Inzaghi di due anni quando, fallendo la qualificazione in Champions, vide sfumare anche la possibilità di porsi in solitaria sulla vetta di questa speciale classifica. Ad onore del vero, c’è da dire che la Lazio di Eriksson giocava in una Serie A con 18 squadre, disputando quindi quattro partite in meno rispetto a quante la squadra ne giocò due anni fa bene giocherà quest’anno. In tutti i casi, dopo avergli ‘soffiato’ il record relativo alle vittorie consecutive e quello delle partite utili di fila, l’allievo può togliere al maestro anche questo primato.

