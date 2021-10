Lazio – Inter, da Chinaglia a Milinkovic: tutti i gol dei biancocelesti - VIDEO

Domani la Lazio scenderà in campo all'Olimpico per sfidare l'Inter. Senza dubbio una gara attesissima dai tifosi e non solo, il clima si sta facendo sempre più caldo e la società ha deciso di scaldarlo ancora di più: “L’attesa sta per finire” scrive sui social e pubblica un video in cui si ripercorrono i gol dei biancocelesti nelle gare precedenti. Si parte dal lontano1975 con il gol di Chinaglia per arrivare al 2020 con il gol di Milinkovic.

𝐋𝐀𝐙𝐈𝐎-𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑. 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐀𝐈𝐓 𝐈𝐒 𝐀𝐋𝐌𝐎𝐒𝐓 𝐎𝐕𝐄𝐑 pic.twitter.com/iu7P9gpQoB — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 15, 2021

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Colonnese: "La Lazio ha più da perdere rispetto all'Inter. Inzaghi? Spero..."

Lazio - Inter, Bonolis: "Sarà un match divertente. Inzaghi? Aveva già messo in conto di andarsene"