Colonnese: "La Lazio ha più da perdere rispetto all'Inter. Inzaghi? Spero..."

Tempo di vigilia in casa Lazio. Domani pomeriggio, a partire dalle 18, i biancocelesti sfideranno l'Inter all'Olimpico. A poco più di 24 ore dalla sfida, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il doppio ex Francesco Colonnese ha espresso le sue sensazioni: "I capitolini hanno più da perdere, i nerazzurri sono partiti bene e possono permettersi due risultati su tre. Fischi dei tifosi a Inzaghi: "Spero di no, non lo meriterebbe. Ha scelto una strada diversa, la verità su com'è andata in estate la sanno solo lui e Lotito. Simone ha voluto molto bene alla Lazio, così come i tifosi a lui. Va applaudito perché ha vinto trofei e fatto tanto in questi anni nel club".

I PARERI SU SARRI - Colonnese si è espresso anche su Sarri, sottolineando il curriculum importante del tecnico ex Napoli. Tuttavia, l'ex calciatore ha ricordato il cambiamento di modulo, lo schema di gioco. Servirà dunque tempo per rodare i nuovi meccanismi. Infine sulla squadra senza Acerbi e con Immobile non al meglio: "Sono gare particolati dove può succedere di tutto".

