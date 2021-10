Genoa, finalmente Caicedo: il Panterone può esordire con il Sassuolo

RASSEGNA STAMPA - Ottime notizie per Davide Ballardini. Felipe Caicedo è tornato in gruppo e sarà a disposizione per l’ottava giornata di campionato contro il Sassuolo. Domenica ore 15, il Genoa ospita i neroverdi di Dionisi in uno scontro che può valere già molto in ottica salvezza. Il tecnico rossoblu prepara il suo undici titolare. Al centro dell’attacco del suo 4-2-3-1 dovrebbe toccare ancora a Mattia Destro, in grande stato di forma. Solo panchina dunque per l'attaccante ecuadoriano che non ha ovviamente i 90 minuti nelle gambe e potrà essere impiegato nella ripresa.