Lazio, Inzaghi e Gaia Lucariello a Dubai: tutto pronto per la vigilia - FOTO

Dopo il dovere, il piacere. La Lazio può godersi le feste, condite da una Supercoppa italiana vinta ai danni della Juventus. Tanto sacrificio, tanti sforzi per raggiungere l'obiettivo: il 2019 è stato un anno da incorniciare. Simone Inzaghi, dopo aver condotto i suoi ragazzi in tante battaglie, si gode il relax natalizio a Dubai. Con lui, ovviamente, Gaia Lucariello. E proprio la sua dolce metà, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto che ritrae tutta la famiglia sorridente. Sullo sfondo, non poteva mancare un albero di Natale rigorosamente lucente. Un regalo in anticipo l'allenatore della Lazio l'ha già fatto a tutti i tifosi biancocelesti: ora è il momento di festeggiare.

