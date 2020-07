Lazio, la carica di lady Luis Alberto: "Daje!" - FOTO

Poco meno di un'ora e Juventus e Lazio scenderanno in campo nel match delle 21:45. Una gara che non deciderà le sorti dello scudetto ma che è comunque fondamentale per i biancocelesti che già due volte hanno battuto i bianconeri in questa stagione. A dare la carica ci ha pensato Patricia, la moglie di Luis Alberto grande assente di giornata. Su Instagram il post con scritto: "Daje Lazio".

