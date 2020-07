Salernitana, lesione per Lombardi: stagione finita per l'esterno della Lazio

Più grave del previsto l'infortunio di Cristiano Lombardi. L'esterno destro, di proprietà della Lazio e in prestito alla Salernitana, ha riportato una lesione che chiude in anticipo il suo campionato. Questo il comunicato del club granata: "La risonanza magnetica effettuata in data odierna da Cristiano Lombardi presso il Centro Polidiagnostico Check-Up ha evidenziato una lesione di alto grado al muscolo semitendinoso della coscia sinistra".