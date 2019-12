Lazio, la gioia delle ladies biancocelesti: "Che vittoria!" - FOTO

Una notte per sognare, una notte in cui amare la Lazio è l'unica cosa che conta. La Juventus è stata sconfitta, i biancoelesti hanno esultato al termine di una gara difficilissima. E insieme ai giocatori in campo, hanno potuto festeggiare anche le rispettive mogli e compagne. A partire dalla dolce metà di Inzaghi, Gaia Lucariello: "Notte indimenticabile, grande Lazio!", recita la frase sul proprio profilo social. Non poteva mancare lo sfogo di Jessica Melena: "Grande Lazio!". Anche la moglie di Caicedo, Maria Garcia, ha esultato sui social: "Lazio - Juve 3 a 1! Forza Lazio".

