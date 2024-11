Lazio, la gioia di Pedro sui social: "Grande lavoro di tutta la squadra!"

TUTTOmercatoWEB.com

In Lazio-Cagliari non ha timbrato il cartellino come si era abituato a fare nelle ultime partite, ma la presenza di Pedro si è fatta sentire comunque in campo. Una buona mezz'ora di gioco quella dello spagnolo subentrato a Isaksen al 63', culminata nuovamente con la gioia della vittoria. L'attaccante ha esultato anche sui social: "+3!! Grande lavoro di tutta la squadra. Avanti Lazio!!"