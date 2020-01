Lazio, la saggezza di Leiva: "Un punto importante nel derby" - FOTO

Il derby di Roma termina in pareggio, un risultato che tutto sommato può andar bene alla Lazio. Tanta sofferenza in campo, gli uomini di Inzaghi hanno comunque lottato con le unghie e con i denti per portare a casa punti importanti. Il veterano della rosa biancoceleste, Lucas Leiva, ha come al solito fornito una prestazione di sostanza e intelligenza. Sui propri profili social ha così commentato il match: "Non è stata una grande prestazione però abbiamo portato a casa un punto importante". Il cammino della Lazio è ancora lungo, ogni partita sarà una battaglia.

