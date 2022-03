Lazio, la Serie A celebra la magia di Luis Alberto contro il Cagliari - VIDEO

E' stato un Lazio show all'Unipol Domus. I biancocelesti hanno firmato la vittoria contro il Cagliari con un'ottima prestazione. Prima Ciro Immobile che dagli 11 metri non sbaglia, poi Felipe Anderson che ubriaca completamente la difesa e poi la magia di Luis Alberto. Proprio in occasione della rete che ha sancito il tris sul Cagliari la Serie A ha celebrato l'azione che ha portato al gol di Luis Alberto. Una ripartenza clamorosa del Mago che viene realizzata dallo splendido tunnel su Marin. Verso la fine Felipe Anderson gli serve un cioccolatino e il centrocampista non può che metterci la firma. La Serie A proprio in virtù di tutto questo sottolinea la prodezza del Mago scrivendo sui social: "Luis Alberto inizia e poi, sempre Luis Alberto, conclude".