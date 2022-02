Lazio, Lazzari: "Grazie a tutti per i messaggi. Tornerò presto" - FOTO

Non è bastato l'assist per Mattia Zaccagni, Manuel Lazzari sullo scadere del tempo si è infortunato. Stando ad una prima diagnosi del Dott. Rodia, il difensore della Lazio durante la partita contro il Bologna avrebbe riportato un trauma distrattivo a carico dei flessori della coscia destra. La notizia non rassicura Manuel e Sarri visto il bel momento che l'ex SPAL stava vivendo. Lo stesso Lazzari sui social ha ringraziato i molteplici messaggi di guarigione, tra cui anche quelli del suo compagno di squadra Mattia Zaccagni che sulle stories ha pubblicato una foto scrivendo: "Forza fratellino mio". Non tarda dunque ad arrivare il post dedicato a tutte le persone che adesso sono vicine a Lazzari: "Grazie a tutti dei messaggi, tornerò presto".