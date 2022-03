Lazio, Leiva raggiunge la 100° vittoria in A: i complimenti del club – VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La ventottesima giornata di Serie A si è conclusa positivamente per la Lazio. I biancocelesti sono stati protagonisti indiscussi del match contro il Cagliari per la prestazione esaltante e soprattutto per la vittoria, conquistando così punti importantissimi ai fini della classifica. Una gara che ha fatto gioire tifosi e giocatori, a proposito di questi ce n’è uno che la ricorderà sicuramente con piacere. Si tratta di Lucas Leiva. Il brasiliano proprio nel match contro i sardi ha raggiunto un traguardo importante: la 100° vittoria in Serie A. La società, tramite i canali social ufficiali, ha voluto omaggiare il proprio centrocampista con un video che riassume alcuni dei momenti più significativi della sua esperienza alla Lazio.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Wilson, il saluto di Mancini: “Ciao Capitano. Un abbraccio a...” – FOTO

Leiva: "Milinkovic è l'Ibrahimovic dei centrocampisti, Luis Alberto sfortunato". E Immobile...