Lazio, Lucas Leiva cambia look: rasatura completa "di padre in figlio" - FT

In questo periodo di isolamento generale, molte persone si sono ritrovate di fronte all'impraticabile esigenza di andare dal parrucchiere. E di conseguenza, in molti si sono improvvisati acconciatori per un giorno. Chi con discreti risultati, chi con un esito alquanto discutibile. Lucas Leiva, insieme al figlio, ha optato per la rasatura totale. Un taglio netto, sia per lui che che per il suo bambino, in pieno stile Lazio: "Di padre in figlio". Il risultato? Spetta a voi giudicare. Il centrocampista della Lazio ha chiesto il parere al mondo social, pubblicando la foto del nuovo look sul suo profilo Instagram.

