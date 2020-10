Lazio, Luis Alberto: "Domani è un giorno molto importante" - FOTO

Domani alla Lazio servirà anche l'estro di Luis Alberto per cercare di afforntare al meglio il Borussia Dortmund, prossimo avversario in Champions League. Il Mago conosce l'importanza della gara di domani e lo ricorda a tutti su Instagram, scrivendo: "Domani è un giorno molto importante! Iniziamo il nostro cammino in Champions League e il nostro avversario sarà il Borussia Dortmund". I tacchetti sono lucidati e la divisa pronta. Magic Luis è pronto ad incantare anche in Europa con i suoi colpi da maestro.

