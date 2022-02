Lazio, Luis Alberto ringrazia i tifosi: "Abbiamo dato tutto" - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Le magie di Luis Alberto non sono bastate per spedire la Lazio agli ottavi di finale di Europa League. Il fantasista spagnolo ha giocato, come tutta la squadra, una buona partita colpendo nel finale un palo e l'esterno della rete. Su Instagram Magic Luis ha voluto ringraziare comunque i laziali che hanno riempito l'Olimpico rendendolo una bolgia per 90 minuti: "Abbiamo dato tutto e ringraziamo tutti i nostri tifosi che sono venuti a sostenerci all'Olimpico: adesso rialzarsi e continuare a lottare".