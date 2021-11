Lazio, Luis Alberto s'inchina a King Ciro: "Sei leggenda, ti meriti tutto" - FT

La festa a Ciro Immobile è stata l'unica nota lieta della serata di ieri all'Olimpico. Il capitano della Lazio è stato premiato, ricevendo l'ovazione da parte di tutto il pubblico, per il primato nella classifica dei bomber all-time della storia biancoceleste. King Ciro prima della partita è andato sotto la Curva Nord per ringraziare i tifosi del tributo non riuscendo a trattenere le lacrime per la commozione. Luis Alberto si è voluto congratulare con il compagno dedicandogli una Instagram Story. Il Mago gli ha scritto: "Sei leggenda. Ti meriti tutto. Ad altri gol, continua a fare la storia divertendoti". Il bomber di Torre Annunziata ha ripostato la storia rispondendo: "Grazie mago".