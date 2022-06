Lazio, Luka Romero alle Baleari: niente Ibiza ma Palma de Mallorca per…- FT

TUTTOmercatoWEB.com

In attesa della prossima stagione, archiviate le fatiche al seguito della nazionale, Luka Romero sta trascorrendo le sue vacanze in Spagna. Anche lui ha scelto le Isole Baleari ma non si trova a Ibiza come la maggior parte dei suoi colleghi, l’argentino è volato a Palma de Mallorca con alcuni suoi amici. Lo testimoniano gli scatti condivisi da lui stesso tramite il proprio profilo Instagram, il baby talento biancoceleste è in veste di spettatore agli ATP Mallorca per seguire un match di tennis.

