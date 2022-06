Lazio, Felipe in luna di miele con Lohanne: la meta è da sogno – FT

TUTTOmercatoWEB.com

Un anno da ricordare questo per Felipe Anderson. Il brasiliano ha trovato finalmente la sua dimensione professionale e personale, dopo il grande ritorno in biancoceleste ha deciso di fare un altro passo importante. Ha chiesto la mano della sua dolce metà, Lohanne, e qualche giorno fa hanno suggellato il loro amore davanti ad amici e parenti. Conclusi i festeggiamenti, i due hanno preso un volo per una destinazione da sogno dove stanno trascorrendo la luna di miele. Acque cristalline, spiagge bianche, tramonti romantici e tanto relax. Quale miglior posto se non un lussuoso Resort in un atollo nel cuore dell’Oceano Indiano? Ebbe sì, i neosposi hanno scelto le Maldive per vivere la prima vacanza e i primi momenti da sposati. A svelare la meta da sogno sono stati direttamente loro attraverso i rispettivi profili Instagram, l’ultima story ne è la prova. Uno scatto della colazione in piscina, in cui mostrano fieri le fedi.

