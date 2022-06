Lazio, trio spagnolo in vacanza: Ibiza è un po’ biancoceleste

I tre giocatori della Lazio si sono ritrovati tutti insieme ad Ibiza per trascorrere qualche giorno di vacanza tutti insieme

Fonte: Matteo Columbro- Lalaziosiamonoi.it

Il ritiro è alle porte, tra poche settimane i giocatori di Maurizio Sarri si ritroveranno ad Auronzo per iniziare a preparare la nuova stagione. Il ritiro inizierà il 5 Luglio e i biancocelesti stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza. Tra questi, Patric, Luis Alberto e Pepe Reina hanno deciso di trascorrere qualche giorno insieme ad Ibiza. Nella capitale del divertimento spagnolo, i tre si sono ritrovati, immortalando il momento in uno scatto, condiviso poi sui social dal difensore. Tra i tre c'è sempre stato grande feeling, non solo in campo. Questa foto ne è una prova. Al momento nessuna offerta è arrivata per Luis Alberto, l'unico dei tre siul mercato, ecco dunque che il rapporto potrebbe continuare anche in campo. Sarri e i tifosi della Lazio se lo augurano.