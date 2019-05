Lazio, Marchetti: "Il 26 maggio mi ha sempre portato bene..." - FOTO

Salvezza ottenuta all'ultima giornata per il Genoa di Prandelli. Tra i calciatori che hanno gioito per il traguardo raggiunto c'è anche Federico Marchetti. L'ex portiere della Lazio ha manifestato la propria felicità tramite un post sui propri profili social. E c'è un riferimento che riguarda anche la finale di Coppa Italia di sei anni fa: "Il 26 maggio mi ha sempre portato bene, ed è una data che ho tatuata sul cuore alla quale stasera si associa anche la salvezza della mia squadra. Non è stato un anno semplice per me, come in molti possono immaginare, ma indossare una maglia e i suoi colori mette in gioco per un calciatore come me tutta una serie di valori e di principi inviolabili. Dare l’anima seppure da dietro le quinte fa si che stasera io torni a casa con la consapevolezza di aver condiviso con tutti voi che ci avete sostenuto fino alla fine (grazie di cuore🙏per aver lasciato fuori dai tornelli tutte le polemiche) e con la mia squadra le stesse emozioni di gioia, dolore, lacrime e abbondanti incazzature. Per il mio futuro vedo solo calcio, tra i pali, dove la visuale è migliore!".