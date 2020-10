Lazio Milinkovic si prepara all'esordio in Champions: "Un sogno che si realizza" - FT

Dopo aver disputato i preliminari nel 2015, Milinkovic è pronto a sentire nuovamente la musica della Champions League dentro lo stadio Olimpico, ma questa volta sarà per una gara dei gironi. Sergej non ha mai disputato questa fase e domani farà il suo debutto proprio con l'aquila sul petto. Tutta la sua euforia è riassumibile con il post pubblicato poco fa su Instagram, in cui dice: "Musica di Champions e aquila sul petto. Un sogno che si realizza, finalmente ci siamo". Domani è il grande giorno e la Lazio è pronta a fare sul serio insieme al suo Sergente.

Coronavirus/ Conte: "Non escludo di arrivare a lockdown circoscritti"

VIDEO - Lazio - Borussia Dortmund, guarda l'allenamento a Formello

TORNA ALLA HOMEPAGE