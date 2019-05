Lazio, Milinkovic torna in campo: il messaggio sui social

Milinkovic ce la sta mettendo tutta per tornare a disposizione della sua Lazio il prima possibile. Dal suo infortunio nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan sono trascorsi 15 giorni e tanto è bastato a fargli venire la nostalgia del campo. Durante gli allenamenti odierni ha potuto ricominciare a lavorare in gruppo e il suo umore è migliorato. Per il centrocampista serbo stare lontano dal pallone è stata una vera fatica. Ora, però, ha smesso di sospirare. Su Instagram, infatti, ha pubblicato una foto degli allenamenti e, rivolgendosi alla palla, ha scritto: "Sei tornata da me!". Finalmente.

Formello, Milinkovic parte in gruppo

Lazio, le parole di Farris sulla semifinale contro il Milan

Clicca qui per tornare alla home page