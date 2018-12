Lazio, Morrison al veleno: spunta un tweet contro la società - FOTO

Ravel-enoso. In pieno ritiro della Lazio a Formello, ecco il tweet di chi nel centro sportivo vive la situazione del fuori rosa. Morrison è al suo ultimo anno di contratto con la Lazio, pochi mesi e sarà addio. Il calciatore inglese però è tornato a far parlare di sé attraverso un cinguettio sui social: "Lazio, storia e calciatori fantastici. Supporto incredibile dei tifosi. L'organizzazione...". Messaggio evidentemente polemico nei confronti della società che ha deciso di metterlo da parte. Colpa in primis di Morrison, eterno incompiuto, arrivato con l'etichetta del fenomeno, ma senza riuscire a rispettare la promessa. In attesa della separazione, il Ravelenoso non disdegna qualche frecciatina.